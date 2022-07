La cantante che si è da poco sposata con Ben Affleck ha deciso di prendere il cognome del marito suscitando le polemiche di chi lo considera un passo indietro.

Dopo aver sposato Ben Affleck a Las Vegas, Jennifer Lopez ha scatenato una polemica senza precedenti. I Bennifer, si trovano in luna di miele a Parigi e la cantante si è firmata nella sua newsletter con il nome Jennifer Lynn Affleck. L’aver preso il cognome del neo marito non è stato gradito a molte donne che lo considerano “scoraggiante”, rispetto al momento buio che sta passando il femminismo in America. Da poco, la Corte Suprema ha infatti cancellato la sentenza per il diritto all’aborto.

La polemica sulla scelta di Jennifer Lopez di prendere il cognome Affleck

Jennifer Lopez

Come riporta FanPage, il primo ad indignarsi per la scelta della pop star è il New York Times dove, la scrittrice americana Jennifer Weiner commenta: “Un gesto che non dice ‘faccio coppia con lui’ quanto ‘appartengo a lui”, poi rincara la dose e aggiunge: “E’ piuttosto scoraggiante“.

A pensarla come la scrittrice del noto giornale è anche una psicologa dell’Università del Nevada, Rachael Robnett, che dichiara: “La gente considera prendere il cognome del marito una simpatica tradizione. Ma è in gioco il potere. E il potere conta“. La polemica si è generata in un contesto molto delicato per gli Stati Uniti che si sono visti portare via il diritto all’interruzione di gravidanza.

E’ evidente che, in America, il femminismo stia toccando uno dei momenti più bui e oscuri in cui il gesto di Jennifer Lopez può assumere un’importanza notevole. In ogni caso, la pop star si sta godendo la sua luna di miele a Parigi con il suo Ben Affleck e non ha ancora risposto alle critiche che la vedono protagonista.

