Il cantante ha raggiunto un grande traguardo della sua vita e lo ha dedicato ai suoi affetti e anche al padre scomparso tempo fa.

Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, all’Università Giustino Fortunato di Benevento. Un traguardo che il cantante stava perseguendo da molto tempo e al quale teneva tantissimo.

Valerio Scanu si laurea: “A chi ha creduto in me”

“A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me“, queste le parole di Valeria Scanu a corredo della foto con tanto di corona d’alloro. Non troppi mesi fa, il cantante di Amici aveva dichiarato sui social di aver intrapreso il percorso di studi all’università e che fosse prossimo a laurearsi.

In occasione di un’intervista su Roma Today, Scanu aveva spiegato di aver intrapreso questo percorso in seguito alla denuncia per diffamazione ricevuta nel 2018: “Alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio”, ha chiarito. “Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale e ho iniziato a studiare“.

Il cantante ha dedicato questo traguardo a suo padre, morto durante la pandemia che ha costituito per lui un dolore immenso. Solo la musica, gli studi e l’affetto delle persone care sono riusciti a dargli conforto per superare il lutto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG