Dopo la voce su una presunta convivenza tra il calciatore e Noemi Bocchi, arriva l’indiscrezione che fa sperare i tanti fan della coppia Totti-Blasi.

Dopo la loro separazione sono molti i rumor che si susseguono incessanti. Ultimo ma non per importanza è quello secondo cui Totti starebbe convivendo con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. A far sperare però ci sarebbe un’indiscrezione proveniente dai fan che hanno interpretato una foto di Ilary Blasi come un gesto per il suo ex marito.

L’indiscrezione dei fan su Ilary Blasi

Ilary Blasy Francesco Totti e i figli

Dopo aver trascorso una settimana in Tanzania, Ilary Blasi sta trascorrendo della vacanze nella sua villa a Sabaudia. La foto della conduttrice che inquadra due cappuccini ha smosso diverse ipotesi. C’è chi pensa che la bella Ilary sia in compagnia con il suo nuovo fidanzato, causa della rottura con il calciatore. Questa ipotesi però è improbabile dal momento che la conduttrice è in vacanza con i figli e gli amici.

L’altra idea che stuzzica i fan sarebbe un messaggio che la Blasi ha voluto mandare al “pupone”, segnale che i due torneranno insieme. A parlare di questa ipotesi è anche il direttore di Novella, Roberto Alessi, che dichiara: “Questa separazione mi fa rabbia, perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di ciò che stai perdendo. Un vero peccato. Tutti mi chiedono se torneranno insieme. La risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è “Sì, torneranno insieme“.

