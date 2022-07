La ballerina di Amici racconta in che rapporti è oggi con Raffaele Renda che ha conosciuto nel talent show.

Martina Miliddi è impegnata a girare l’Italia con Battiti Live, ed è nel cast dell’evento musicale. La ballerina è però ancora legata sentimentalmente a Raffaele Renda, cantante di cui si è innamorata nel corso della sua esperienza ad Amici. In occasione di un’intervista per Dimmi di te, l’artista rivela come procede la loro storia.

Le dichiarazioni di Martina Miliddi

Una foto di Martina Miliddi

Come riporta FanPage, Martina Miliddi parla del suo fidanzato Raffaele Renda: “Lui, a parte essere un artista, è una persona col cuore enorme. Io non sono riuscita a guardare il lato estetico, lui era talmente vicino a me a ad un pezzo dal mio cuore che è successo tutto in modo naturale“.

E ancora: “Oggi viviamo una cosa quotidiana, ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati. È la parte calma che mi manca, io sono istintiva, parto in quinta. Lui è quello che mi dice ‘Aspetta, calmati’. Lui mi calma, io sono la parte euforica che manca a lui”.

La ballerina parla poi del suo percorso nel talent show: “Amici mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Tutto quello che c’era attorno, le persone, si sa che nella vita si piace e non si piace, ma tu devi andare sempre a mille. Se vuoi fare questo nella vita non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole. Se tornassi indietro non piangerei così tanto. E poi non prenderei i pezzi con tanta ansia”.

