Mara Venier ha pubblicato un video in cui si affanna a togliere gli escrementi di gabbiano dalla sua tenda, il video simpatico è diventato virale.

La simpatia di Mara Venier è senza dubbio un grande pregio che le fa riscuotere successo anche tra i giovanissimi. La zia della domenica questa volta ha in serbo un nuovo siparietto che sta facendo il giro dei social. La conduttrice si affatica a togliere gli escrementi dei gabbiani che minacciano l’igiene della sua casa.

Il video di Mara Venier e le pulizie contro i gabbiani

“Pulizie di fine Luglio..cacche gabbiani che dall’alto arrivano ma con questo caldo chi me lo fa fare ??? Visto che me lo chiedete …ho una persona che mi aiuta ovviamente….ma io non so stare ferma e Adoro pulire casa ….ok !!!! Ciaone” questo il messaggio a corredo del video di Mara Venier.

Nella clip la zia della domenica si affanna a pulire con una scopa il tendone del suo gazebo che è pieno di escrementi e dice: “Una parola per pulire le cacche dei gabbiani“. La sua enfasi nel pulire e la sua simpatia ha coinvolto i follower che hanno apprezzato il simpatico video. La conduttrice è stata riempita di like e di commenti positivi per la sua semplicità e ironia che conquista anche i più giovani. “Mi fai morire” , “The best“, “Ti amo Mara” sono solo alcuni dei tanti apprezzamenti che la conduttrice ha ricevuto sotto al video che dimostra quanto sia amata dal pubblico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG