La coppia non ha iniziato nel modo giusto le vacanze: ecco cosa è successo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Formentera.

L’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele nonostate i due stiano vivendo nelle ultime giornate delle vere e proprie disavventura. Prima il furto subito dalla ragazza a Palma di Maiorca e adesso una nuova problematica in quel di Formentera. Il racconto di quanto successo arriva direttamente dalle stories social della giovane influencer.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano bloccati a letto: il motivo

Le prime vacanze estive insieme di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono certo partite col piede giusto. Per carità, come detto, l’amore va a gonfie vele. Ma sembra che tutto, o quasi, attorno a loro, remi contro. Dopo il furto subito a Maiorca, ecco un’altra disavventura a Formentera dove la coppia sta trascorrendo questi giorni, in teoria di vacanza.

In teoria, sì, perché stando alle stories Instagram della donna, il giorno 2 non è andato esattamente come previsto. Infatti, dalla loro stanza d’albergo, i due hanno fatto sapere di essere bloccati a letto.

Il motivo? Due ottime ragioni. “Mi è uscito uno sfogo allucinante sul viso”, ha spiegato l’influencer mostrandosi sul letto con due “foglietti” sulle guance. “Sto facendo un impacco sul viso, mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10”.

Colpita da uno sfogo, non è andata meglio ad Alessandro che, a quanto pare, si è preso una bella influenza. “Ha la febbre ed è qui accanto a me. Abbiamo fatto tutti i controlli e non è Covid. Sarà stata l’aria condizionata”, ha spiegato Sophie visibilmente triste per queste ore di vacanza perse. La speranza è che i due possano stare presto meglio.

Di seguito, invece, un post Instagram della Codegoni che evidentemente ha superato le problematiche delle ultime ore:

