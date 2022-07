Altra polemica per Selvaggia Lucarelli che dopo la Ferragni prende di mira un’altra influencer per i furti dagli alberghi.

Nelle scorse ore aveva fatto polemica contro Chiara Ferragni per la questione dei furti di accessori e oggetti dagli alberghi, questa volta Selvaggia Lucarelli prende di mira un’altra influencer con tanto di “segnalazione” social nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli attacca un’altra influencer

Selvaggia Lucarelli

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato”. Erano state più o meno queste le parole di Selvaggia Lucarelli contro l’imprenditrice digitale, moglie di Fedez, a proposito di alcuni contenuti social in cui proprio la Ferragni si diceva “colpevole”, tra il vero e lo scherzo, di rubare alcuni oggetti dagli alberghi nei quali le era capitato di alloggiare.

In queste ore, è toccato ad un’altra infleuncer, Eleonora Carisi. La ragazza ha ricevuto il rimprovero e una sorta di “segnalazione” da parte della Lucarelli che ne ha censurato, in realtà, il parte il nome: “Un’altra influencer da 600.000 follower ci racconta di aver preso l’accappatoio di un hotel, cosa che va ricordato, è un reato”.

Eleonora Carisi nella storia aveva spiegato che “Il kimono che indossavo ieri l’ho ‘preso in prestito’ da un altro hotel a Bali anni fa”. Parole che hanno dunque fatto scattare la “denuncia” della Lucarelli che proprio non ha voluto far passare inosservata tale situazione.

Vedremo se ci saranno risposte da parte delle donne chiamate in causa. Al momento non è arrivata alcuna parola da parte della Ferragni e neppure dalla Carisi. Certo è che la giornalista e opinionista pare piuttosto carica e combattiva in queste ultime settimane.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della Carisi:

