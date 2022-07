Wanda Nara fa impazzire tutti i fan su Instagram con un video postato con alcuni momenti delle sue vacanze a Ibiza.

Quando si parla di lei, non sono mai discorsi banali. Come non sono banali gli scatti e gli highlights delle sue vacanze ad Ibiza. Parliamo di Wanda Nara, moglie e agente del noto calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, ex anche capitano dell’Inter. La modella argentina, nota anche al piccolo schermo in Italia, ha pubblicato in queste ore alcuni post su Instagram nei quali ha mostrato il “meglio di sé”…

Wanda Nara da bollino rosso: la clip da Ibiza

Wanda Nara

Wanda Nara non è certo nuova a filmati provocanti e scatti decisamente osé. Se in passato, solamente un mese fa aveva deliziato tutti con una clip che la ritraeva allo specchio, eccola di nuovo più in forma che mai al mare, ad Ibiza.

La showgirl argentina ha pubblicato un video nel quale sembrano esserci i best moment della sua attuale vacanza, tra mare, yatch, shooting e tanto altro. La parola d’ordine resta comunque la sensualità e la super fisicità mostrata con grande orgoglio. Curve sinuose, movimenti accattivanti e sguardi maliziosi destinati ai fan. Insomma, la bella Wanda non si è davvero fatta mancare nulla e, per la gioia dei suoi ammiratori, ha deciso appunto di condividere il tutto col mondo del web.

Tantissimi i commenti ricevuti al suo ultimo video. C’è chi ha apprezzato facendole i complimenti e chi, ma in questo caso sono stati in pochi, l’ha criticata. E voi cosa ne pensate?

Di seguito il post Instagram condiviso dall’argentina:

