Georgette Polizzi e un nuovo capitolo della sua convivenza con la sclerosi multipla. Il messaggio sui social preoccupa i fan.

Un messaggio che nessuno avrebbe voluto leggere. Georgette Polizzi deve fare i conti, ancora, con la sclerosi multipla. Ormai da anni la donna ha reso noto di convivere con questa malattia che, in alcuni momenti, si ripresenta sottoforma di episodi di diversa entità. In queste ore, la donna si è presentata in ospedale perché, evidentemente, qualcosa non va come dovrebbe…

Georgette Polizzi e il messaggio sui social

Georgette Polizzi e Davide Tresse

“Anche questa mattina varco lei ‘la porta azzurra’. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte”. Sono state queste le prime parole lasciate ad un post su Instagram di Georgette Polizzi. La donna ha scritto alcune frasi, pensieri e sensazioni a corredo di una foto che la vede entrare nelle stanze dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, evidentemente per curarsi o per capire cosa le stia succedendo.

“Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica”.

E ancora: “Questa porta azzurra ha visto mille lati di me. Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare, mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta. In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata. Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire”.

Infine un messaggio di forza e coraggio, trovati nella sua piccola bambina: “Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei”.

Di seguito il post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2022 - DG