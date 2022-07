Sophie Codegoni ha svelato di esser stata derubata di un paio di scarpe. Ecco come ha reagito il suo fidanzato, Alessandro Basciano.

L’amore procede a gonfie vele tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e in queste ore i due, in vacanza a Palma Di Maiorca, hanno chiacchierato con i fan in merito a un furto subito da Sophie mentre si trovava a bordo piscina. L’ex gieffina avrebbe lasciato lì un paio delle sue preziose scarpe, ma purtroppo non le avrebbe ritrovate.

Basciano l’ha presa in giro per l’accaduto, ma a seguire ha deciso di fare un vero gesto d’amore nei suoi confronti. “Non è che hai perso le scarpe da ginnastica. Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate”, ha dichiarato ironico il fidanzato di Sophie.

Sophie Codegoni derubata: la reazione di Basciano

Per esprimere la sua solidarietà alla fidanzata Sophie – derubata di un paio di scarpe mentre si trovava in vacanza – Alessandro Basciano ha deciso di andare con lei scalzo in un ristorante in cui avevano prenotato. In tanti tra i fan dei social hanno lodato il gesto dell’ex gieffino, che hanno trovato estremamente tenero.

Oggi lui e Sophie sembrano essere più felici e uniti che mai e i due hanno svelato di sognare presto una vita insieme e dei figli.

