Alvin è finito sulla cresta del gossip per le presunte responsabilità avute nell’addio di Totti e Ilary. In queste ore ha replicato via social.

Alvin ha avuto un ruolo nell’addio tra Ilary e Totti? L’indiscrezione è stata rilanciata dal settimanale Nuovo e sui social sono circolate ipotesi e illazioni in merito ad alcune affermazioni fatte dall’inviato dell’Isola dei Famosi proprio in merito all’ex Capitano (durante la messa in onda dello show). Alvin evidentemente non ha gradito la cosa, e infatti nelle sue stories via social ha scritto: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo”.

Alvin

Alvin replica alle indiscrezioni su Totti e Ilary

La separazione di Totti e Ilary Blasi dopo 20 anni d’amore è sulla bocca di tutti e anche Alvin è finito – suo malgrado – al centro del gossip per un presunto “ruolo” avuto nella rottura (e su di cui al momento non esistono prove).

Attraverso un messaggio sui social l’inviato dell’Isola dei Famosi sembra aver voluto prendere le distanze dal rumor, mentre nei giorni scorsi in tanti si sono chiesti il perché di alcune affermazioni da lui fatte durante la messa in onda del reality show. “Aveva ragione Totti, sei unica”, aveva detto ad esempio rivolgendosi a Ilary Blasi in diretta tv. Possibile che Alvin, grande amico della conduttrice, non fosse stato messo al corrente della sua crisi con il marito?

