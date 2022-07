Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, è tornato a tuonare contro l’ex gieffina che ha appena annunciato di essere incinta.

Appena un giorno fa Selvaggia Roma ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme al compagno Luca Teni. La notizia è arrivata anche alle orecchie del suo ex, Francesco Chiofalo, che non ha mancato di scagliare una frecciatina infuocata contro di lei via social:

“A prescindere da tutto, io sono sempre contento quando si mette al mondo una vita.(…) Poi certo è che Selvaggia è una persona che, quando io ho avuto il tumore e sono stato molto molto male e mi sono dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, lei pur di far parlare di sé, è andata in giro a dirne di ogni: che io meritavo quella malattia. Ha anche fatto intendere più volte che, qualora non mi fossi rialzato dal letto e non avessi superato l’intervento, a lei non sarebbe dispiaciuto.”

FRANCESCO CHIOFALO

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma incinta

A quanto pare la querelle tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma non è in procinto di placarsi e infatti in queste ore l’ex Lenticchio è tornato a dirne di tutti i colori sulla sua ex, che ha appena annunciato di essere incinta.

Selvaggia replicherà alle sue accuse? La sua relazione con Chiofalo non era finita nel migliore dei modi e lui aveva anche minacciato di ricorrere alle vie legali (perché lei avrebbe contattato alcune delle sue ex).

