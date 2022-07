Elisa Isoardi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Raimondo Todaro, con cui ha condiviso l’esperienza di Ballando con le Stelle.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi aveva stretto uno speciale rapporto con Raimondo Todaro. La conduttrice aveva spesso strizzato l’occhio al gossip lasciando intendere che tra loro ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia, mentre oggi a Leggo.it ha rivelato che tra lei e il ballerino non ci sarebbe stato nulla di più che un rapporto professionale. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”, ha dichiarato l’ex compagna di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi: il rapporto con Todaro

A quanto pare tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro i rapporti si sono interrotti dopo la loro esperienza a Ballando con le Stelle. La conduttrice oggi risulta essere ancora single, mentre il ballerino è tornato a sorpresa con la moglie Francesca Tocca, da cui si era separato nel 2020. I due hanno avuto insieme una figlia, Jasmine, a cui entrambi sono molto legati, e in molti tra i loro fan sono curiosi di sapere se in futuro allargheranno ulteriormente la famiglia.

