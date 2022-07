L’ex opinionista del GF pubblica delle foto mostrando le sue imperfezioni per lanciare un messaggio di body positive sui social.

Wanda Nara ha pubblicato delle storie Instagram in cui si fa paladina della body positive. Gli scatti senza filtri mostrano la cellulite e le imperfezioni che appartengono a tutte le donne. L’influencer ha voluto veicolare il messaggio secondo cui bisogna accettarsi per come si è anche nei propri difetti.

Il bellissimo messaggio di Wanda Nara

Wanda Nara

“Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male” con queste parole Wanda Nara esordisce su Instagram.

Poi prosegue: “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle. Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete“

L’ex opinionista del GF lancia dunque un messaggio ben preciso alle donne, facendo intendere che i social non sono la vita reale.

