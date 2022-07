Gianni Sperti avrebbe mostrato un certo interesse per una nota donna dello spettacolo molto conosciuta. L’indiscrezione

Dalla poltrona di ‘Uomini e Donne’ come opinionista, a protagonista del gossip. Si fa per dire, ovviamente, ma è anche vero che Gianni Sperti in queste settimane ha attirato l’attenzione per alcuni rumors che riguarderebbero anche una nota donna dello spettacolo molto seguita sui social che, al buon ex ballerino ed ex compagno di Paola Barale, piacerebbe…

Gianni Sperti interessato ad un volto noto della tv

Cristina Buccino

Tutto è partito da un rumors lanciato da Dagospia, ripreso poi da diversi altri media, che ha fatto notare come Gianni Sperti sarebbe interessato nientemeno che a Cristina Buccino.

“Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando adesso? Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e bella professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sensuale, su Instagram”.

Queste le parole di Dagospia sull’ex ballerino e sulla bellissima modella che sui social vanta quasi tre milioni di seguaci. Che tra questi ci sia anche Sperti? Chi lo sa. Da capire quali basi ci siano per affermare questo “interesse”. Certo è che il buon Dago spesso ci azzecca.

Staremo a vedere se l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ replicherà a tale indiscrezione oppure se sarà magari la modella a dire la sua.

Di seguito un recente post di Cristina Buccino su Instagram:

