Momento di forte emozione per Ben Affleck a cena con la sua fresca moglie Jennifer Lopez. L’attore scoppia a piangere…

Troppe emozioni nelle ultime giornate per Ben Affleck che dopo il matrimonio con Jennifer Lopez, la luna di miele e la cena di compleanno andata in scena in queste ore, non ha saputo resistere ed è scoppiato in lacrime ed è stato pizzicato dalle telecamere dei paparazzi.

Ben Affleck scoppia a piangere: cosa è successo

Jennifer Lopez Ben Affleck

Un vero e proprio tornando di emozioni ha avvoluto Ben Affleck e Jennifer Lopez in questi giorni. E in modo particolare, evidentemente, l’attore. L’uomo, infatti, ha pianto durante la cena di compleanno della sua JLo – splendida 53enne – ed è stato pizzicato pure dalle telecamere.

La coppia si trovava al ristorante La Girafe di Parigi e la loro presenza, ovviamente, non è sfuggita ai paparazzi. Nelle foto diffuse da alcuni siti americani, come TMZ, si vedono dunque alcuni momenti di forte emozione vissuti dall’attore. Affleck si è commosso mentre era seduto al tavolo con la sua dolce metà, ritrovata dopo anni di distanza.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che quelle fossero lacrime. Occhi rossi e volto quasi completamente bagnato dalle lacrime. A conferma di tutto questo, anche la reazione di Jennifer Lopez che, visto l’attimo di emozione del marito, lo ha stretto a sé con le sue braccia per fargli sentire tanto affetto. Resta però da capire il motivo scatenante del pianto.

Non è chiaro, infatti, cosa sia accaduto. Ma, con ogni probabilità, è stato solo un momento in cui Ben ha rivissuto tutte le emozioni di questi giorni e ha ceduto liberandosi della tensione accumulata. Ad ogni modo, questa grande sensibilità pare essere piaciuta ai fan della coppia che hanno commentato sui social con tanti cuoricini ed emoticon simpatiche.

Di seguito il post Instagram di TMZ_tv con le immagini:

