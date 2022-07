La Dama di Uomini e Donne Ida Platano attaccata sui social: suo figlio preso di mira e lei risponde molto arrabbiata.

Dopo essere stata protagonista a Uomini e Donne per tutta la stagione del programma Mediaset, tra polemiche e problemi di cuore, Ida Platano si gode le vacanze lontano dal piccolo schermo. Eppure, i fan continuano a mandarle messaggi privati e, come in questo caso, a infastidirla chiamando in causa pure suo figlio…

Ida Platano, gli attacchi sul figlio: la reazione

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Non c’è bene e affetto più caro per una mamma di suo figlio e anche questa situazione lo conferma. Protagonista, come detto, Ida Platano, dama di Uomini e Donne, che non è rimasta in silenzio dopo che è stato criticato il suo modo di educare il figlio. La donna ha risposto a tono con dei video sulle sue storie Instagram.

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio di scriveree su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto”, le parole della donna molto arrabbiata. Poi, ecco la spiegazione sull’accaduto: “‘Tagliategli i capelli’ mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, no. Ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me dovreste educarvi voi a dire le cose”.

“Posso accettare il commento positivo ma non ‘devi fare così-devi fare colà’. Io mio figlio lo cresco come voglio io. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Cavoli miei, conseguenze mie!”.

Di seguito, invece, un post Instagram della donna:

