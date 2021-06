Scopriamo cosa c’è da sapere su Cristina Buccino: tutte le liaison, i gossip e le curiosità sulla showgirl dalle curve mozzafiato!

Classe 1985 (è nata il 16 giugno sotto il segno dei Gemelli) e originaria di Castrovillari, in Calabria, Cristina Buccino è una splendida modella che in televisione tra le altre cose abbiamo visto anche all’Isola dei Famosi nel 2015. Con le sue curve mozzafiato e il suo temperamento grintoso, ha ben presto conquistato il pubblico del piccolo schermo, e il cuore di alcuni degli uomini più famosi del mondo dello spettacolo: scopriamo cosa c’è da sapere sulla modella e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Cristina Buccino: una vita privata… movimentata

Numerosi sono stati i flirt e le liaison della modella calabrese: uno su tutti quello con Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne. Man mano che la fama di Cristina Buccino è aumentata, più noti e famosi sono diventati i nomi dei suoi corteggiatori: sembra che a Ibiza ci sia stato un flirt con Cristiano Ronaldo, e poi a seguire una lunga e tormentata liaison con Claudio D’Alessio, terminata a causa dei tradimenti di quest’ultimo. A Chi la showgirl ha raccontato: “Cinque anni d’amore tra alti e bassi. Ho portato bene le corna, ma eravamo più giovani. Mi amava molto”.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Cristina Buccino

In seguto Cristina Buccino si è legata a Gabriele Giuffrida, e subito dopo al famoso attore Colin Farrell, di cui avrebbe raccontato a Chi: “È un uomo affascinante, un vero gentiluomo. Ci siamo conosciuti a Milano. Se ho passato la notte con lui? Mi stai chiedendo troppo, ora chiudo il telefono. Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love”.

Nel 2018 è iniziata a circolare la notizia che la showgirl avrebbe iniziato una lovestory con l’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, ma entrambi non hanno né confermato né smentito la notizia.

Da lì in avanti tanti altri i flirt sempre più o meno smentiti (compreso quello con l’ex di Belen, Andrea Iannone) fino alle foto, pubblicate da Chi nell’estate del 2021, in cui è intenta a baciare Daniele Scardina, pugile ed ex di Diletta Leotta.

Chi è il fidanzato di Cristina Buccino, Daniele Scardina

King Toretto, ossia Daniele Scardina, è un pugile famoso (anche) per essere stato il fidanzato di Diletta Leotta. Una storia che lo ha portato ad occupare le prime pagine dei giornali di gossip anche se in realtà Daniele arriva dal mondo dello sport, ben distante da certi scandali. Il pubblico lo ha anche apprezzato come ballerino, dato che ha partecipato a Ballando con le Stelle nella stagione televisiva 2020-2021.

Cristina Buccino: 10 curiosità

– Non può fare a meno di borse e scarpe e ha ammesso di possederne centinaia.

– Uno dei suoi ex è stato il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio D’Alessio, il quale per convincerla a tornare con lui avrebbe comprato un cartellone pubblicitario. A Oggi la modella ha rivelato che per lei sarebbe stato il gesto più romantico mai ricevuto.

– Ha svariati tatuaggi: una piccola stella in mezzo al seno, un ideogramma sulla spalla e un rosario sul braccio.

– Ha due sorelle, Maria Teresa e Donatella, a cui è estremamente legata e che spesso sono ritratte insieme a lei su Instagram.

– Pur avendo sempre smentito di non essere ricorsa alla chirurgia per migliorare l’aspetto del proprio viso, ha ammesso di essersi rifatta il seno.

– A IsaeChia ha rivelato che, per mantenersi in forma, cercherebbe di mangiare sano e di praticare molto sport: “Cerco di mangiare bene e allenarmi: quando posso faccio crossfit e prepugilistica. Poi in realtà sono goliardica, quindi mi lascio spesso andare! Mangio praticamente tutto, anche la pasta e bevo anche il classico bicchiere di vino. Cerco solo di evitare pane e fritti. Ma ci sono periodi in cui sono attentissima e mangio riso, pesce, piuttosto che carne o verdure.”

– Il suo sogno nel cassetto è quello di recitare in un film.

– E’ una tifosa sfegatata della Juventus.

– Uno dei suoi migliori amici è Gianluca Vacchi, con cui si sarebbe vociferato anche un flirt, presto smentito dalla modella.

– In un’intervista a Diva e Donna ha rivelato a proposito dei suoi gusti sotto le lenzuola: “A letto mi piace divertirmi. Però niente corde, giocattoli o cose del genere. Non mi sottometto mai a un uomo, a letto comando io.”