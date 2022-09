Paola Cortellesi e Laura Pausini amiche per la pelle, ma il loro legame è nato solo pochi anni fa: svelate le curiosità sul loro rapporto.

Nel 2016 Laura Pausini e Paola Cortellesi hanno messo in scena uno spettacolo per la televisione che ha attirato non pochi apprezzamenti. Affiancate da grandi nomi del cinema e della musica si sono alternate tra sketch comici e momenti più intensi. Lo show ha funzionato non solo per la bravura e il talento di entrambe, ma anche per l’amicizia che le lega e ha permesso loro di lavorare in assoluta serenità. Ma com’è nato il legame tra le due?

Paola Cortellesi e Laura Pausini amiche del cuore

A dispetto di quanto si possa immaginare, l’amicizia tra Paola Cortellesi e Laura Pausini è iniziata in età matura e grazie alla nascita delle loro figlie.

Intervistata dal settimanale F, l’attrice comica ha raccontato: “Non ci conoscevamo e abbiamo partorito a pochi giorni di distanza chiamandole, casualmente, l’una con il nome dell’altra: la mia Laura, la sua Paola”.

Ai tempi, però, i social non esistevano e le due sono state messe in contatto da Giorgia. “Ti cerca la Pausini – disse la cantante alla Cortellesi – .Posso darle il tuo numero?”. Dal quel momento è iniziata un’amicizia senza fine.

“Così ci siamo incontrate per un tè. Le bambine si sono volute bene. E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale – ha continuato a raccontare l’attrice – .Ma che per me è ‘solo’ Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera”.

