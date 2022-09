Alla 31esima edizione de La partita del cuore non poteva mancare Francesco Totti e gli occhi dei più curiosi sono stati puntati tutti su di lui.

Francesco Totti non poteva rinunciare all’impegno con la Nazionale Cantanti per la 31esima edizione de La partita del cuore nonostante il gossip che lo ha visto protagonista della cronaca rosa nazionale. Dribblando qualunque tipo di domanda scomoda sulla sua vita privata – nonostante qualche tentativo di Simona Ventura di metterlo in imbarazzo – l’ex capitano della Roma è riuscito a concentrarsi sulla partita e sull’intento benefico della manifestazione. Ma i commenti degli spettatori e del web non si sono risparmiati.

Il web commenta Francesco Totti

Intervistato a bordo campo da Simona Ventura, Francesco Totti è apparso a tutti a suo agio nella situazione e ha schivato con eleganza la domanda imbarazzante della conduttrice.

“Dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, gli ha chiesto ironica SuperSimo, mentre lui ha replicato: “Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”.

Glissato così sulla vita privata e il gossip, Totti si è concentrato sulla partita di calcio, ma il video postato in rete dalla Ventura ha attirato i commenti del popolo della rete.

“Comunque Ilary poverina è pelle e ossa e lui è ingrassato un botto”, “Ma il pupone sta a ingrassà?”, ha iniziato a scrivere qualcuno, “Il pupo ingrassa, Ilary dimagrisce a vista d’occhio”, si continua a leggere tra i commenti.

Nonostante l’impegno calcistico, dunque, Totti continua a concentrare l’attenzione sulla sua vita privata. Il gossip stenterà a placarsi a breve.

