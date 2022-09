Novità per Adriana Volpe che dopo l’esclusione dal ruolo di opinionista del GF è tornata alla Vita in diretta ma progetta nuove esperienze.

Dopo l’esclusione dal ruolo di opinionista alla prossima stagione del GF Vip che inizierà il prossimo 19 settembre, Adriana Volpe si sta prendendo le sue rivincite e oltre al ritorno in Rai a ‘La Vita in Diretta’, la donna starebbe progettando un qualcosa di “top secret”…

Adriana Volpe a lavoro per un progetto top secret

ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe con l’addio al reality Mediaset dove non è stata confermata come opinionista, non è certo rimasta con le mani in mano. Infatti, la conduttrice è tornata in grande stile sulla prima rete Rai, sempre nei panni di opinionista alla trasmissione ‘La Vita in Diretta’ condotta da Alberto Matano.

Ma non solo. La Volpe sembra non volersi fermare qui. Secondo quanto si apprende da Alberto Dandolo, penna di Oggi e Dagospia, la donna starebbe progettando qualcosa di nuovo.

“Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice […] Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista. E’ stata molto presente negli ultimi due anni sulle reti del Biscione, trovando una seconda giovinezza professionale”.

Insomma, staremo a vedere quale sarà la prossima tappa professionale della presentatrice.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice tornata negli studi Rai:

