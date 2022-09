Rumors di crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: la coppia si è sfogata spiegando esattamente come stanno le cose.

Crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi? Macché, solo rumors a cui la coppia pare essere abituata. La conferma è arrivata dai diretti interessati che a Nuovo hanno parlato del loro amore ma non solo, dando un segnale super positivo sulla loro love story che continua a gonfie vele.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: la loro storia d’amore

A parlare al settimanale Nuovo, per la precisione, è stata Carmen Russo che, non appena ha potuto rispondere alle domande sull’ìpotetica crisi col suo Enzo Paolo, ha detto: “Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico”.

Parlando appunto del loro rapporto, la donna ha aggiunto a proposito di come i due riescano a stare insieme, felici e contenti, da tantissimo tempo: “Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”.

Simpatiche anche le parole a proposito di una potenziale partecipazione del suo Enzo Paolo Turchi al GF Vip al via tra pochi giorni sulle reti Mediaset. La Russo ha ammesso che sarebbe la sua prima fan: “Lui è una presenza importante in casa, ma se dovesse andare al reality saremmo felici. Potrebbe dare molto allo show perché è allegro, socievole, danzatore e un ottimo chef”.

Insomma, le cose tra i due vanno benissimo. Nessuna crisi per buona pace di chi, invece, ha detto o vuol far credere il contrario.

Di seguito un simpatico post Instagram datato fine agosto della coppia che con la solita ironia e dolcezza che tanto piace ai loro fan continua a raccogliere like e commenti positivi:

