Giulia Pauselli, storica ballerina anche di Amici, ha parlato della nascita del suo piccolo e di diverse situazioni legate alla gravidanza.

Dopo la nascita del loro primo figlio, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono più felici che mai e in queste ore hanno raccontato, in particolare la neo mamma, alcuni retroscena legati alla gravidanza e appunto al piccolo appena nato.

Giulia Pauselli: la gravidanza e l’omaggio alla De Filippi

Maria De Filippi

La neo mamma Giulia Pauselli, storica ballerina di Amici, ha voluto dedicare, dopo qualche tempo, uno spazio ai suoi tanti seguaci social. Su Instagram ha risposto alle domande dei più curiosi rivelando dei retroscena interessanti anche legati alla scelta del nome di suoi figlio, Romeo Maria.

Sulla gravidanza, la ragazza ha detto: “Ho preso 14,4 Kg, avevo anche un piccolo principio di diabete gestazionale. Adesso mi godo questa silenziosa trasformazione e attendo l’ok della dottoressa per tornare a fare attività fisica. Accetto tutto con consapevolezza e leggerezza, ci scherzo su spesso. So che dal momento in cui potrò tornare ad allenarmi sarò un treno”.

Adesso la ballerina proverà, senza ansia, a tornare ad un certo tipo di fisicità, magari proprio per riprendere l’attività: “Il pancione non mi manca, anche se per abitudine continuo ad accarezzarmelo, forse è una cosa inconscia”.

Interessante anche quanto rivelato sulla scelta del nome del piccolo: “Romeo rappresenta la storia d’amore tra Romeo e Giulietta ed è anche un balletto di repertorio. Sul secondo nome ‘Maria’, invece, ci piaceva l’idea che alle spalle del nome di un maschietto ci fosse un nome femminile, come se la sensibilità delle donne potesse abbracciare il nome di un maschio. Poi è un nome importante sia a livello religioso, è il nome della Vergine Maria, e poi Maria (De Filippi) è una persona che ci ha cambiato la vita e questo è stato un modo, forse, per dimostrarle la nostra gratitudine”.

Di seguito un recente post Instagram di Giulia e del compagno Marcello:

