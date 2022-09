Una storica coppia di Uomini e Donne si sarebbe detta addio. Le parole della donna fanno pensare alla fine della relazione.

In tanti ricorderanno Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, una delle coppie più belle viste a ‘Uomini e Donne’. Eppure, anche la loro storia sembrerebbe aver trovato la parola fine.

Non ci sono state ancora vere comunicazioni ufficiali, ma le recenti parole della donna sembrano portare a comprendere la fine del rapporto.

Uomini e Donne: Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Come detto, nessuna vera comunicazione ufficiale a proposito ma sembra proprio che Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si siano lasciati. La coppia nata a ‘Uomini e Donne’, convolata a nozze nel 2016, non ha ancora svelato i motivi della rottura né ha confermato la vicenda ma la ragazza ha parlato in modo abbastanza chiaro e i riferimenti potrebbero appunto essere sulla sua love story conclusa.

“L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso”, ha detto Teresa in una storia Instagram. “Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta – in base a quello che ho passato e ho vissuto – che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla”.

Un discorso con nessun riferimento specifico ma che in abbinamento ai recenti post pubblicati sempre sul proprio social network sembrano far pensare alla fine del rapporto con Salvatore.

In attesa di conferme ufficiali, i fan della ragazza le hanno comunque già mandato tantissimi messaggi d’affetto.

Di seguito un recente post Instagram di Teresa che potrebbe appunto far intendere di come lei sia andata avanti o ci stia provando:

