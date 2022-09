La gravidanza di Aurora Ramazzotti documentata dal settimanale Chi, ma la figlia di Michelle Hunziker ha scelto di non commentare la notizia.

Alcune settimane fa Alfonso Signorini annunciava su Chi la gravidanza di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, qualche ora dopo il gossip, aveva manifestato sui social tutta la sua rabbia scegliendo, tuttavia, di non commentare quanto spifferato dal magazine di cronaca rosa. In tanti, dunque, si erano chiesti se quanto raccontato fosse vero e, ancora una volta, il conduttore del Gf Vip ci aveva tenuto a confermare la notizia ammettendo di aver rivelato il segreto di Aurora prima del terzo mese di gravidanza.

Aurora Ramazzotti e il no comment sulla gravidanza

È sempre Alfonso Signorini a pubblicare i primi scatti che ritraggono la figlia di Michelle Hunziker con un accenno di pancia, a testimonianza della dolce attesa.

La giovane ha trascorso il fine settimana a Roma in compagnia del fidanzata Goffredo Cerza e dei suoceri. I paparazzi, dunque, non hanno perso l’occasione di scattarle alcune foto in cui appare abbastanza evidente la rotondità del pancino.

La Ramazzotti, intanto, ha partecipato ai primi eventi pubblici dopo il gossip sulla gravidanza e, secondo indiscrezioni, avrebbe esplicitamente chiesto che non le venissero rivolte domande sull’argomento.

Lei, infatti, si è limitata a dire: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo più a vivere nel presente, mi auguro però di mettere su famiglia”.

