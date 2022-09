Non si placano i dissidi tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni: l’ideatore di Striscia la notizia si scagli ancora contro il cantautore romano.

La guerra legale tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni va avanti. Il cantautore aveva accusato Striscia la notizia di diffamazione, facendo inserire nel registro degli indagati, oltre all’ideatore del tg satirico di Canale 5, anche Enzo Iacchetti, Ezio Greggio, Antonio Montanari – conosciuto come mago Casanova – e Gerry Scotti. Questi sono stati accusati di aver “ripetutamente definito” Baglioni “con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo”. Oggetto della discussione il libro “Tutti i poeti con Claudio”, più volte messo in discussione nel programma Mediaset.

Antonio Ricci. “Baglioni? Un liberticida”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia la notizia, Ricci è tornato sulla questione.

“Baglioni? Uno come lui, così amoroso, così melenso, è riuscito a fare mettere nel registro degli indagati pure quel pacioccone di Gerry – ha commentato -. Un vero atto di sadismo, Baglioni è un liberticida, come chiamare uno che fa sequestrare un libro?”.

“Tutte le segnalazioni fatte dalla gente sono state vagliate da un team molto numeroso. Noi siamo stati garanti delle segnalazioni fatte dalla gente sul tema delle sue canzoni. Mai fatte illazioni sul tema del plagio – ha sottolineato – .La Procura è stata molto celere a far sequestrare il libro e mi è sembrata un’operazione liberticida. Ma faccio notare che le stesse autorità da mesi non hanno ancora fatto censurare e sequestrare il video del rapper che istiga alla violenza nei confronti della figlia di Stafelli, Rebecca”.

La guerra tra Baglioni e Ricci, dunque, sembra essere solo all’inizio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG