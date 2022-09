L’ingresso di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip ha scatenato l’ira di una ex concorrente del reality show: le dure parole contro lo stylist.

Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente ufficiale del Gf Vip. Alfonso Signorini lo ha fortemente voluto perché deciso a rendere la sieropositività un argomento non più tabù. Lo stylist ha varcato la soglia della porta rossa nella serata d ieri, 22 settembre, ringraziando il conduttore e gli autori per questa possibilità. C’è chi, però, ha storto il naso e, osservando il programma da casa, ha descritto Ciacci con parole al vetriolo.

Patrizia de Blanck, furia contro Giovanni Ciacci

Patrizia de Blanck, tra le ex protagoniste più amate del Gf Vip, ha commentato la partecipazione di Ciacci al reality show con parole molto dure.

“Giovanni Ciacci? Un traditore! – ha sentenziato su Instagram – .Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi”.

“Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco)- ha continuato la contessa – . Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia”.

