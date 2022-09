La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ai nastri di partenza e Alfonso Signorini ha spiegato perché Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente ufficiale.

Per l’edizione del Grande Fratello Vip in partenza il 12 settembre prossimo, Alfonso Signorini ha ufficializzato in tempi ancora non sospetti la partecipazione di Giovanni Ciacci. Lo stylist, sieropositivo, è stato il primo, infatti, ad essere confermato come concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5. A pochi giorni dall’inizio del programma, è intervenuto il conduttore per spiegare le motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Giovanni Ciacci primo concorrente del Gf Vip 7: ecco perché

“Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti – ha spiegato Alfonso Signorini in una intervista per Tv Sorrisi e Canzoni – . Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

Nessuno dei partecipanti a questa edizione del Gf Vip, dunque, si è tirato indietro alla notizia della presenza di un sieropositivo nella casa di Cinecittà.

Entusiasta per la maturità dimostrata dai volti noti che varcheranno la porta rossa, Alfonso Signorini ha sottolineato le motivazioni che lo hanno portato a fare una scelta che, anni addietro, avrebbe scatenato un tam tam mediatico.

“Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo – ha spiegato il conduttore che, ai tempi della sua partecipazione al Gf Vip come opinionista ebbe una forte discussione a riguardo con Giulia De Lellis, ai tempi concorrente – . Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata”.

