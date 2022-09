È scoppiata una lite nella sala da pranzo del GF Vip tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà: volano tazzine.

Scintille nella sala da pranzo del Grande Fratello Vip 7 tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Le due ragazze hanno iniziato un accesa discussione in seguito alle dichiarazione che Ginevra ha fatto sulla De Donà. Nella diretta delle scorse puntate, infatti, Ginevra ha commentato il matrimonio di Giaele, dicendo che la donna non ama davvero suo marito, ma ama solo il suo conto in banca.

Un discorso che non è stato accolto bene da Giaele, che in tutta risposta ha detto di sapere molti segreti sulla Lamborghini e che sarebbe pronta a rivelarli a tutti. Oggi le due ragazze si sono nuovamente attaccate in sala da pranzo, tanto che Ginevra ha minacciato di lanciare una tazzina in faccia alla De Donà. Un video che sta già facendo il giro dei social.

La lite in sala da pranzo con minacce a Giaele De Donà

Giaele De Donà ha attaccato la Lamborghini sulla frase riguardante il marito, dicendo che ha voluto dirla solamente per guadagnarsi 4 applausi. Commento che non è piaciuto a Ginevra, che ha minacciato di lanciare una tazzina in faccia a Giaele.

Un minaccia che non si è concretizzata per fortuna. In un’edizione passata un concorrente era stato obbligato a lasciare il programma dopo aver lanciato un bicchiere addosso ad un altro concorrente!

