Max Cavallari pubblica sui social un ultimo saluto verso l’amico e collega Bruno Arena, scomparso oggi.

È venuto a mancare questa mattina, 28 settembre, il comico milanese Bruno Arena che, insieme a Max Cavallari, formava il duo I Fichi d’India. Bruno Arena, 65 anni, si era da tempo allontanato dalle scene a causa di un aneurisma che lo aveva colpito nel 2013 mentre stava registrando una puntata di Zelig. Il suo grande amico e collega Cavallari gli è sempre stato vicino in questi anni di riabilitazione e la notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’uomo.

Max Cavallari ha voluto ricordare Bruno con un commovente messaggio sui social: “Ciao Pagliaccio Mio, prendi la valigia con le parrucche. È ora di far ridere lassù…Ti aspettano i grandi, ti amerò per sempre”. In sottofondo al video la canzone di Eros Ramazzotti “Sei un pensiero speciale”.

La sala di Zelig sarà dedicata a Bruno Arena

Oltre alla prima dedica, Max Cavallari ha pubblicato anche un secondo video in memoria dell’amico, con in sottofondo la canzone Amico è (Inno all’amicizia) di Caterina Caselli e Dario Baldan Bembo. Ad accompagnare il video la notizia: “Bruno a Zelig, la sala del teatro la chiameranno Bruno Arena. Grazie”.

È stato infatti pubblicato da Giancarlo Bozzo, ideatore di Zelig, un post in cui viene annunciata la notizia: “Questo è un giorno molto triste per tutti noi del mondo della comicità, ma anche per tutti quelli che lo conoscevano. per me tristissimo. un abbraccio fortissimo alla famiglia. La sala spettacolo di Zelig da oggi si chiamerà sala Bruno Arena. Ciao Bruno”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG