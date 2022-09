Il principe George si sarebbe difeso dalle burle di un compagno ricordandogli l’importanza di suo padre, futuro Re.

È stata la giornalista del Daily Mail Katie Nicholl a raccontare la notizia che vede protagonista il Principe George. La donna, nel suo nuovo libro The New Royals, in cui parla del futuro della Corona in seguito alla morte della Regina, ha scritto di questo divertente aneddoto. Sembrerebbe infatti che il figlio di William e Kate sia ben consapevole della linea di successione della sua famiglia e che lo usi a suo vantaggio tra i banchi di scuola.

Il principe George, 9 anni, frequenta la Thomas’s Battersea e per difendersi da un compagno un po’ irruente avrebbe detto la frase: “Mio padre sarà re, quindi è meglio se stai attento”. Una leggera superbia da parte del principino che conosce bene cosa gli riserverà il futuro.

George sa che suo padre sarà re

Kate Middleton

La giornalista Katie Nicholl parla così nel suo libro della famiglia di William e Kate: “Stanno crescendo i loro figli, in particolare il principe George, con la consapevolezza di chi è e del ruolo che erediterà, ma sono desiderosi di non appesantirli con il senso del dovere”. La donna ha commentato la reazione del piccolo George scrivendo: “George capisce che un giorno sarà re e da bambino si è scontrato con i suoi coetanei dicendo questa battuta”.

Secondo lo storico Robert Lacey, William e Kate avrebbero iniziato a parlare al figlio del suo futuro ruolo da Re quando aveva 6 anni. Prestissimo, quindi, George ha realizzato l’importanza della sua famiglia e del suo ruolo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG