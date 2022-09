Harry e Meghan sono stati spostati all’ultimo posto in seguito all’aggiornamento del sito ufficiale della Famiglia Reale.

Un ennesimo smacco nei confronti di Harry e Meghan: dopo la privazione dei titoli reali ai due figli, il Re Carlo ha preso un’ulteriore decisione riguardante la coppia, che potrebbe minare ancora di più i già fragili rapporti. In seguito alla morte della Regina infatti, il sito ufficiale della Royal Family è stato aggiornato con i nuovi titoli e i nuovi incarichi della famiglia.

Qui la decisione di Re Carlo: i nomi di Harry e Meghan sono stati messi agli ultimi posti in fondo al sito, addirittura sotto ad altri reali minori. La coppia infatti fa compagnia al nome di Principe Andrea, ormai allontanato dalla famiglia in seguito allo scandalo Epstein e sta sotto alla principessa Alexandra e il Duca e della Duchessa di Gloucester, i cugini di Elisabetta II. Il motivo della decisione del Re sarebbe legato alla necessità di “snellire la monarchia”.

La decisione di Re Carlo

Ormai è chiaro che Re Carlo voglia una monarchia “snella” per non gravare eccessivamente sulla popolazione inglese. La sua decisione prevede che i titoli reali vengano dati solamente ai membri della famiglia che hanno un ruolo attivo nella monarchia e che rispondano ai vari doveri e alle responsabilità reali. Per questo motivo il Re ha deciso di declassare Harry e Meghan, visto che non saranno mai dei working royals.

In seguito alla morte della regina in molti speravano in una rappacificazione tra Harry e la Famiglia Reale, ma dopo queste continue decisioni del Re sembra che questa possibilità si faccia sempre più remota!

