Il suo volto è parte integrante di un duo comico che sembra sua estensione naturale, i Fichi d’India. Partner storico di Bruno Arena, scopriamo chi è Max Cavallari!

Attore comico ma anche cabarettista a tutto tondo, Max Cavallari è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Insieme al compagno d’avventure Bruno Arena ha calcato alcuni dei palchi più importanti su scala nazionale, ma cosa sappiamo della sua identità oltre le luci del set? Cerchiamo di percorrere i tratti della sua biografia e della sua vita privata…

Chi è Max Cavallari?

Max Cavallari è famosissimo per il suo ruolo di attore comico de I Fichi d’India. Nato a Varese l’8 luglio 1963, è del segno del Cancro. Nonostante abbia trascorso la sua vita in Lombardia, vanta origini meridionali: il padre era di Maropati (Reggio Calabria), la madre di San Severo (Foggia).

Insieme a Bruno Arena, ha dato vita al celebre duo nel 1988. Il nome dato alla formazione trae origine da una passeggiata sulle spiagge di Palinuro fra i Fichi d’india…Ha esordito in coppia con il suo storico partner in radio, sino al fortunato approdo in tv.

Max Cavallari

Max Cavallari: vita privata

La vita privata di Max Cavallari non è sempre stata rose e fiori. Anzitutto occorre segnalare la grandissima amicizia che lo lega al suo collega Bruno Arena, per cui ha speso importanti parole e gesti d’affetto dopo l’aneurisma che lo ha colpito. Del suo lato sentimentale, sappiamo parecchie cose.

Nel giugno del 1993 è diventato papà della sua primogenita, Alice Cavallari. Il 27 settembre 2007 ha sposato Ilaria Pagni. Dalla moglie ha avuto due figli: Amerigo e Anita. Nel 2015, però, la coppia ha annunciato la separazione. La seconda moglie del comico è Manuela Russo.

Max Cavallari: curiosità

– Max Cavallari è alto 170 centimetri e porta i capelli a spazzola, tratto distintivo del suo personaggio. Il suo nome, per esteso, è Massimiliano.

– Nel 2017 ha fatto una rivelazione shock ai microfoni di Domenica Live: non c’è solo la malattia di Bruno Arena a insidiare il percorso dei Fichi d’India. Infatti, ha svelato di essersi sottoposto a una addominoplastica. Intervento andato male, con conseguente setticemia e falloplastica.

Il medico si è difeso dalle accuse dell’attore, ma quest’ultimo ha precisato: “Ho avuto dei problemi psicologici… Stavo andando in setticemia, ero pieno di sangue e pus, stavo morendo. Ho passato 40 giorni a letto con la febbre altissima, venivano a bucarmi l’addome per far fuoriuscire il liquido e il sangue“.

– Su Instagram ha un profilo molto attivo, che conta migliaia di follower e in cui ama condividere tantissime foto della sua vita professionale e non…