L’8 giugno del 2018 Anthony Bourdain, documentarista e chef, si è suicidato in una camera di albergo a Parigi. L’uomo aveva avuto una lunga e travagliata relazione con Asia Argento che, appresa la notizia della morte dell’ex compagno, non nascose la grande sofferenza. L’11 ottobre uscirà una biografia non autorizzata sullo chef e star internazionale e, secondo quanto svelato dal New York Times, ci sarà un capitolo dedicato alla storia con la Argento e agli ultimi messaggi telefonici tra i due prima del suicidio.

I messaggi tra Asia Argento e Anthony Bourdain

La storia tra Asia Argento e Anthony Bourdain è stata ricca di problemi ed è durata circa due anni. Come rivelato dal giornalista Charles Leerhsen, autore della biografia, lo chef si confidava con la ex moglie dicendosi “un innamorato senza speranza”.

Qualche giorno prima di suicidarsi, Bourdain era stato costretto a sopportare un altro gossip sull’attrice italiana, fotografata con il giovane giornalista francese Hugo Clément in un locale a Roma.

“Sto bene. Non sono infastidito. Non sono neanche geloso che tu sia stata con un altro uomo – aveva scritto lui ad Asia – . Non ti possiedo. Sei libera. Come ti ho detto. Come ti ho promesso. Ma sei stata negligente. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita”.

Secondo la biografia, inoltre, tra Bourdain e la Argento ci sarebbe stato uno scambio di messaggi proprio poche ore del suicidio. Lui le avrebbe scritto: “C’è qualcosa che posso fare?”, e lei avrebbe replicato: “Smettila di rompermi le palle”.

Asia Argento ha fatto sapere al New York Times di aver inviato una mail a Charles Leerhsen: “Scrissi a quest’uomo che non avrebbe potuto pubblicare niente di ciò che gli avevo detto”. La casa editrice, però, ha confermato la ricostruzione del libro, incluso il capitolo relativo la relazione con l’attrice.

