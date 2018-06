Quello che non sai su Anthony Bourdain: dall’amore per Asia Argento alla tragica scomparsa

Scopriamo cosa c’è da sapere su Anthony Bourdain: dalla vita privata alla misteriosa morte, passando per tutte le curiosità sullo chef americano.

Classe 1956, Anthony Bourdain, chef e scrittore statunitense, è stato considerato da molti una vera e propria rock star dei fornelli. Dopo una brillante carriera nel mondo della gastronomia, e dopo essere approdato anche nel piccolo schermo grazie ai suoi programmi di cucina, l’8 giugno 2018 Bourdain si è misteriosamente tolto la vita, a soli 61 anni. Scopriamo cosa c’è da sapere sullo chef e sulla sua vita privata!

Anthony Bourdain, Asia Argento e la vita privata

Anthony è stato sposato per 20 anni con Nancy Putkoski, da cui ha divorziato 2004. In seguito convola in seconde nozze con l’italiana Ottavia Busia, da cui ha avuto sua figlia Ariane. La coppia si è separata nel 2016, dopo 9 anni di matrimonio. Nel 2017 lo chef ha intrapreso una liaison sentimentale con l’attrice italiana Asia Argento, di 18 anni più giovane di lui. La coppia rimasta insieme fino alla scomparsa dello chef, avvenuta l’8 giugno 2018. “Sono orgoglioso e onorato di conoscerti. Hai appena fatto la cosa più difficile del mondo”, aveva scritto lo chef su Twitter, dopo lo scoppio del caso Weinstein e le dichiarazioni di Asia Argento in merito.

Anthony Bourdain: la morte dello chef

“È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega Anthony Bourdain”, ha fatto sapere in un comunicato la CNN l’8 giugno 2018, diffondendo con estremo stupore la notizia della scomparsa dello chef. Anthony Bourdain è morto a 61 anni, togliendosi la vita in una camera d’albergo in Francia, dove si trovava per questioni di lavoro. Il corpo è stato rinvenuto da un suo collega, lo chef Eric Ripert.

Anthony Bourdain: le curiosità sullo chef

– Durante i suoi viaggi in giro per il mondo ha provato ogni tipo di cucina (ha persino mangiato insetti), ma ha dichiarato di non sopportare i vegetariani: “I vegetariani sono i nemici di tutto ciò che c’è di buono e di decente nello spirito umano, un affronto a tutto quello che io considero il puro piacere del cibo”, ha scritto nel suo libro Appetites: A Cookbook.

– A Grazia ha confessato quale sarebbe stato il suo sogno: “Mangiare un bistecca inglese e uno sformato di fagioli rossi insieme a una rockstar come Keith Richards.”

– Ha sempre amato l’Italia e la cucina Italiana: ha rivelato che il suo ristorante preferito si sarebbe trovato a Roma, ma non ha mai voluto svelare il nome.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/anthonybourdain/?hl=it