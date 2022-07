Una particolare dedica di Andrea Muller confermerebbe che Veronica Peparini non parteciperà più ad Amici dal prossimo anno.

Andrea Muller dimostra tutto il suo amore a Veronica Peparini con una bellissima dedica sui social. Le voci sulla presunta mancata riconferma della coreografa ad Amici, potrebbero essere confermate dalle parole del suo compagno sulla danza.

La dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini

“Sei arte e danza in tutte le tue forme. Sei autentica. Sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate… e qui mi fermo”.

Queste le parole d’amore e di stima di Andrea Muller per Veronica Peparini che sembrano, però, suggerire la mancata riconferma della coreografa ad Amici. A dare questa indiscrezione qualche settimana fa è stato Davide Di Maggio secondo cui la Peparini verrà sostituita da Emanuel Lo.

Qualche giorno fa, la stessa coreografa aveva pubblicato un post su Instagram molto particolare e dichiarava: “Ho sempre cercato di mettermi in gioco, montare nuove coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG