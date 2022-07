Chiara Ferragni ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli dopo la polemica sui “furti” di oggetti dagli hotel in cui si soggiorna.

“Colpevole”. Era stata questa “l’ammissione” di Chiara Ferragni a proposito dell’abitudine, evidentemente anche sua, di portarsi a casa l’accappatoio dell’hotel nel quale si è soggiornato. Un’esternazione che non era piaciuta a Selvaggia Lucarelli che aveva fatto grande polemica nei suoi confronti e anche verso altre influencer nella stessa posizione della moglie di Fedez. A distanza di qualche giorno, ecco arrivare la secca risposta dell’imprenditrice digitale che ha scelto una storia su Instagram decisamente ironica…

Chiara Ferragni risponde a Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggio o oggetti mono uso. Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi ai tre anni e con una multa da 154 a 516 euro”. Erano state queste le parole della Lucarelli contro la nota influencer che, come detto, a distanza di qualche ore, ha voluto replicare con tanto di video condiviso nelle sue stories.

“Quando creano una polemica sul ‘furto’ di un accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”. Il tutto condito da un sottofondo di una vocina che ironizza: “Divertente, sì. Ma non divertente ‘ah ah’, divertente in modo strano…”.

Insomma, la Ferragni ha voluto replicare decisamente a modo suo alla Lucarelli. Arriverà anche la contro risposta?

IN_Chiara_Ferragni

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale:

Riproduzione riservata © 2022 - DG