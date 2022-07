Pamela Prati è tornata a parlare del dolore che ancora oggi prova per la perdita di suo nipote avvenuta poco più di un mese fa.

La sofferenza e l’incredulità sono ancora lì, nella mente e nel cuore. La perdita di suo nipote è stata tanto dolorosa quanto inattesa. Parliamo di Pamela Prati che circa una mese fa aveva raccontato ai suoi seguaci di aver dovuto fare i conti con la morte del suo Alessio. Intervistata da Chi, la soubrette ha spiegato il suo stato emotivo e quello di sua sorella, madre del compianto ragazzo.

Pamela Prati, il dolore per la morte del nipote

Pamela Prati

Pamela Prati ha raccontato a cuore aperto di quanto questa sia un’estate dolorosa per lei e per la sua famiglia, ed in particolare per sua sorella Sebastiana, dopo la morte di Alessio. “Non è qualcosa di naturale accettare che una madre seppellisca un figlio”, ha detto la donna di spettacolo facendo riferimento alla sofferenza della sorella.

Ancora di più se l’intera famiglia non ha avuto modo di prepararsi a questo triste evento: “Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo”, ha spiegato la Prati. “In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo”.

Tra lei e il nipote c’era un grande rapporto: “Mi chiamava sempre ‘zia bella’ e scherzando non mancava mai nel chiedermi se fosse lui il mio nipote preferito”.

Poi, su come stia sua sorella: “Con lei sto dividendo il dolore. Siamo distanti, lei in Sardegna e io a Roma, ma entrambe sotto lo stesso cielo. Ora sto cercando di portarla qui, da me”.

Di seguito il post social condiviso dalla donna su Instagram al momento della perdita del nipote:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG