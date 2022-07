Elisa Isoardi ha rivelato di dover dire grazie a Mara Venieri e non solo per essere tornata a condurre un programma in televisione.

Era sparita per qualche tempo dal piccolo schermo ma ora, Elisa Isoardi è pronta a tornare a fare compagnia al pubblico della Rai. La donna, infatti, condurrà un programma su Rai 2 dal nome ‘Vorrei dirti che…’, trasmissione che dovrebbe andare in onda la domenica pomeriggio. Il merito di questo ritorno in tv pare essere anche di Mara Venier e a raccontarlo è proprio la diretta interessata.

Elisa Isoardi di nuovo alla conduzione grazie a Mara Venier

Elisa Isoardi

Intervistata da Chi, la Isoardi ha raccontato di dover dire grazie ad alcune persone ben note dello spettacolo. In modo particolare a Mara Venier che ha ricoperto un ruolo decisivo: “Mi ha fatto un’intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai”, ha detto la giovane presentatrice riferendosi al dialogo avuto proprio zon la ‘Zia Mara’ a ‘Domenica In’ lo scorso novembre.

Non solo però la Venier. Infatti, importanti per il suo ritorno in tv, anche Milly Carlucci che le ha “insegnato la determinazione”, e anche Bianca Berlinguer che “ha tirato fuori alcuni lati sconosciuti del mio carattere”. Determinante, ovviamente, anche Simona Sala, attuale direttrice del daytime di Rai2, che ha creduto in lei affidandole il programma.

La Isoardi ha inoltre aggiunto: “Se una donna ti apprezza vuol dire che riconosce il tuo valore”.

Adesso non resta che aspettare ancora qualche tempo per poterla rivedere alla conduzione, con l’augurio che la sua nuova avventura possa essere di successo. Con la sua solarità e bravura, siamo sicuri che le cose andranno molto bene anche se, come sempre accade, dovrà “lottare” con i tanti competitors che ogni giorno proveranno a fare meglio di lei in quanto ad ascolti.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice:

