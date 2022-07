La nota conduttrice e volto dello spettacolo Daria Bignardi si è trovata in difficoltà e ha fatto l’autostop. Eppure…

Piccola disavventura per Daria Bignardi, volto noto della tv italiana nonché giornalista e scrittrice. La donna, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha raccontato di essersi trovata nella condizione di dover fare l’autostop con le buste della spesa ma di non aver trovato nessuno disposto a darle un passaggio. 43 minuti sotto il sole che si sono conclusi, però, col un lieto fine…

Daria Bignardi e la disavventura dell’autostop

Daria Bignardi

“Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del Covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina)”, inizia così lo sfogo social di Daria Bignardi. “Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop, con le borsa della spesa, in un’ assolata via ai piedi di una salita di due chilometri”, ha scritto la donna nel suo post.

E ancora: “I maschi più gentili facevano un gesto infastidito con la mano appoggiata sul volante come per dire ‘svolto subito’ (anch’io!), l’unica persona amichevole è stata una ragazza che ha rallentato per dirmi che era in ritardo per andare a prendere il bambino, tutti gli altri fissavano immoti e aggrottati la strada”.

“Mi è tornato in mente che l’anno della Maturità eravamo arrivate proprio a venti chilometri da qui in autostop, da Ferrara, in cinque ragazze con lo zaino. Lo zaino è più sexy della borsa della spesa, d’accordo, ma non credo che il tema sia quello, secondo me c’è proprio una sorta di chiusura, di diffidenza, di timidezza e pigrizia diffusa nei rapporti dal vivo”.

Per fortuna, però, dopo tanti minuti d’attesa, ecco un animo gentile: “Dopo 43 minuti, si è fermato un conoscente sardo che andava nella direzione opposta e ha gentilmente perso dieci minuti per fare inversione e darmi un passaggio”.

Insomma, una disavventura particolare per la presentatrice che ha poi aggiunto di trovarsi in Sardegna per parlare di libri in occasione di un evento a Codrongianos.

Di seguito il post Instagram della donna:

