Tornano ad essere tesi i rapporti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: ecco cosa è successo e cosa si sono dette le due donne.

Il caso scoppiato al GF Vip con Marco Bellavia sta aprendo una serie di polemiche che vanno anche aldilà del programma e dei diretti protagonisti. La conferma è arrivata sui social dove Sonia Bruganelli ha voluto rispondere a modo suo ad Adriana Volpe che si era schierata contro la trasmissione per i fatti ai danni dell’uomo, poi uscito dalla Casa.

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe

Sonia Bruganelli

“Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia”. Erano state queste le parole della Volpe in un video messaggio social.

Dichiarazioni che hanno ricevuto subito la risposta di Sonia Bruganelli: “Beh da una che parla di spaghetti ‘PER LA PUTTANESCA’ riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa”, ha scritto la donna su Twitter.

Poi, rispondendo a tanti altri messaggi sul noto social da parte degli utenti: “Perché non abbiamo aiutato Marco? Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?”. E ancora: “Perché non ci vuole uno psicologo per capire che la casa del GF non era più adatta ai problemi di Marco…”.

Infine la donna ha aggiunto, sempre rispondendo ad alcuni utenti, che lei e il marito Paolo Bonolis aiuteranno Bellavia.

Di seguito il post su Twitter della Bruganelli al quale, siamo sicuri, non verrà meno una ulteriore replica della Volpe per una nuova querelle tra le due:

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa 😉 https://t.co/ODr5ptHUXi — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG