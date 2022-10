Protagonista di ‘Nudi per la vita’, Maddalena Corvaglia ha voluto mandare un messaggio alle tante donne e persone che la seguono sui social.

Una serie di scatti per sensibilizzare, ulteriormente, le persone alla prevenzione per il tumore al seno e non solo. Maddalena Corvaglia si mostra senza veli su Instagram per dare maggiore impronta alla sua partecipazione a ‘Nudi per la vita’, programma di successo della Rai atto proprio a parlare di prevenzione e di salute.

Maddalena Corvaglia: le immagini e le parole sui social

Maddalena Corvaglia

“Questi sono i tre scatti ufficiali di @maurizio_pighizzini, fotografo di fama mondiale e uomo speciale che, con le sue immagini di nudo, ci ha ancor di più aiutati a raccontare l’obiettivo di ‘Nudi per la vita’, docu- reality da poco andato in onda su Raidue”, ha scritto Maddalena Corvaglia nella didascalia del suo ultimo post Instagram.

“Il nostro obiettivo era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse. Per la prevenzione, per la salute. E sono strafelice di aver constatato che, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento. Perché tante di voi, il giorno dopo le puntate, hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo a seno!”.

Infine, l’ex Velina ha aggiunto: “L’ultima foto trovo sia la più bella. Perché racchiude l’energia, le paure e la determinazione mia e di altre cinque donne speciali”.

Il riferimento finale della donna è alle sue compagne in questa esperienza. Nello scatto, ecco Elisabetta Gregoraci, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Brenda Lodigiani e Corinne Clery. Tutte loro hanno preso parte alla trasmissione condotta da Mara Maionchi.

Di seguito il post Instagram della Corvaglia:

