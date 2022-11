Tiziano Ferro si racconta e lo fa su alcuni aspetti della sua vita, privata e professionale, anche inediti. I pensieri e le confessioni…

Bella intervista a Tiziano Ferro da parte de Il Fatto Quotidiano a margine del nuovo album dal titolo ‘Il mondo è nostro’, in uscita l’11 novembre. Il cantante ha raccontato molti aspetti privati vissuti negli ultimi anni ma non solo.

Tiziano Ferro: il significato dell’album e lo sfogo

Tiziano Ferro

Tra i passaggi più interessanti dell’intervista, Tiziano Ferro si concentra nello specifico anche sul brano ‘Il paradiso dei bugiardi’: “Credo nelle persone e sono molto ottimista però questa è una canzone che fa da monito a me. Le cose che ci feriscono, le facciamo accadere. Ad esempio gli haters, che ci provano a ferirmi e se li lascio passare – attraverso quella ferita – è perché ‘è aperta e io sono disposto a sentirmi debole e fragile’. Se penso a tutte le frasi di offesa, per esempio legate all’omofobia, che mi hanno ferito, hanno funzionato perché mi sono sempre sentito ‘difettato’ da quel punto di vista. Sono nato e cresciuto in una società che mi ha fatto pensare che essere gay era un difetto, un handicap e qualcosa di cui vergognarmi”.

Proprio sulle sue ferite e se le offese fanno ancora male “Sì. Ancora oggi una offesa di quel genere, a causa di uno stress post traumatico, mi ferisce perché la lascio entrare io perché ancora c’è quel pezzo di testa e di cuore che sono stati plasmati in un tempo antico e non si cambia. Quindi questa canzone non l’ho scritta per attaccare chi mi ha ferito, ma per ricordarmi che gliel’ho permesso io e che posso non permetterglielo. C’è una frase che il rap chiama l’ego-trip e dice: ‘L’ipocrisia è la tua arte, la ammiro. Starei a disquisirne per ore… ma ho tre sere a San Siro‘ e quindi dico ciao! Non vuol dire che fare San Siro significhi che sarò il migliore… Ma se invece di dedicare cinque minuti a rispondere un hater, dedichiamo cinque minuti alle persone a cui vogliamo bene, c’è tanto da fare e possiamo fare meglio”.

Di seguito un post Instagram con il nuovo album di TZN:

