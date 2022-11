Selvaggia Lucarelli ha denunciato la carenza della sanità lombarda raccontando un suo fatto personale: la madre è ricoverata per il Covid.

Da sempre in prima linea per raccontare situazioni di malasanità, Selvaggia Lucarelli ha voluto condividere sui social la situazione che la sta coinvolgendo personalmente. Tempo addietro aveva parlato della madre, malata di alzheimer, e del padre, che ha deciso di ospitare nella sua casa visto l’età avanzata. Nelle ultime ore, però, la madre della Lucarelli, affidata ad una struttura, è stata ricoverata a causa del Covid ma la famiglia non riesce a mettersi in contatto con lei.

Selvaggia Lucarelli denuncia la sanità lombarda

“Mia madre prende il Covid e dalla zona Moscova (centro) viene portata dal 118 a Sesto San Giovanni, al Multimedica – ha raccontato la Lucarelli su Instagram – . Uno dice: si vede che c’era posto lì. No, non c’è posto nel reparto Covid, quindi come ai tempi del picco della pandemia se ne rimane in pronto soccorso. È lì da sabato”.

“Sabato ci dicono che le lastre sono ok, domenica che ha polmonite interstiziale – ha continuato a denunciare – . Allora mi preoccupo per la confusione e vado lì. Un medico ci dice che ha ossigeno al 50% e conferma l’infiammazione. ‘Però non abbiamo referto, non funziona la stampante'”.

“Mia madre non parla, ha l’alzheimer, non ha telefono, non è in grado di usarlo. Dalle 17 proviamo a chiamare sia io che mio fratello – ha aggiunto ancora la giornalista, che è riuscita a mettersi in contatto con i medici solo nella serata di ieri – […] Arriviamo alle 21. Finalmente un medico mi parla. Ma a stento parla italiano, sembra straniero. ‘Sono la figlia di Nadia, è ricoverata col covid, non ho notizie da ieri pomeriggio’. Pausa. ‘E che cosa vuole sapere’ […] Fatto sta che mi dice tre parole tirate fuori con il forcipe: ‘Come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo ricovero’. ‘Ma si è liberato un posto in reparto?’. ‘Domani vediamo’. Fine. ‘Eh ma la sanità lombarda..'”.

