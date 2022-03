La giornalista scrive un post social dedicato alla madre che è gravemente malata di Alzheimer, una malattia degenerativa che cancella i ricordi.

Selvaggia Lucarelli scrive un lungo e commovente post per la mamma, gravemente malata di Alzheimer. Parole piene d’amarezza ma anche di conforto ed elogio per il genitore verso cui la giornalista nutre grande rispetto e ammirazione, oltre che amore.

Il bellissimo post di Selvaggia Lucarelli per la mamma

“L’Alzheimer è una malattia crudele. Rade al suolo il futuro, inebetisce il presente. Lascia in piedi qualche edificio del passato. Mescola il tempo e le sequenze, si colloca nell’oggi un viaggio fatto da bambini, si ricorda un viaggio che non si è fatto mai, si descrive un ritorno da un luogo che non esiste“.

Con queste parole esordisce Selvaggia Lucarelli parlando della mamma da tempo malata di questa grave patologia. La giornalista prosegue: “Succede, nella prima fase dell’Alzheimer, che si entri spesso in conflitto col malato, che si finga che sia solo una persona un po’ confusa. Mia madre, due anni fa, era già in una fase avanzata della malattia, discutere non aveva senso. Non serviva contraddirla. Non era più lei. Non c’era più mia mamma per come l’ho conosciuta, così attenta alla verità, così libera nelle sue idee e così borghese nelle sue paure, così curiosa, ironica“.

E ancora: “Poi oggi è successo che l’ho lavata, le ho messo dei vestiti puliti. Mentre le sfilavo i pantaloni del pigiama, la sua mano ormai debole ha afferrato l’elastico. E l’ha fatto con una forza tenace, che arrivava da lontano. Dalla sua essenza. Perchè mia mamma è sempre stata così, estremamente pudica, ai limiti del bigottismo. Ecco, in quella mano improvvisamente vigorosa, che difendeva il suo corpo da uno sguardo indiscreto, ho per un attimo ritrovato mia madre come se fosse ancora lì, senza sconti“. Ecco il post completo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG