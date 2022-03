Virginia Raffaele è senza dubbio una delle comiche italiane più amate anche prima di LOL 2. La sua imitazione di Belen ha fatto il giro del web e ora sta spopolando anche nel noto programma in onda su Amazon Prime Video. La cifra che prende per ogni puntata è astronomica ed è emersa grazie un’indiscrezione de Il Messaggero.

Come riporta il Corriere dello Sport, sembra che Virginia Raffaele prenda 10mila euro per ogni puntata: “. Stando ad un’indiscrezione riportata dal Messaggero la comica 41enne sarebbe una delle più pagate del cast. Quando? Pare 10mila euro a puntata…La Raffaele è una delle più amate dell’edizione di quest’anno, che vede concorrenti pure: Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza.“

Virginia Raffaele è sulla cresta dell’onda ed è anche la più pagata di LOL 2, ma in amore? Anche a livello sentimentale la bella comica va a gonfie vele, è innamoratissima di Thomas Santu un suo collega. Insomma, che questo sia l’anno fortunato della comica?

