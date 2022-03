Dopo essere andato via dalla Casa, l’attore si scaglia contro Antonio per essersi avvicinato in modo equivoco alla sua compagna Delia Duran.

A quanto pare, Alex Belli non ha digerito l’avvicinamento tra Delia e Antonio. I due si sono infatti scambiati sguardi complici e qualche battutina a doppio senso che l’attore non ha gradito fino a fare una vera e propria scenata di gelosia nei confronti del gieffino.

Le parole di Alex Belli per Antonio

“CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.”

Queste le taglienti parole di Alex Belli contro Antonio Medugno che si è avvicinato nuovamente a Delia Duran. L’attore, nonostante sia lontano è molto attento alle dinamiche che la sua compagna costruisce nella Casa e ora dimostra anche gelosia nei confronti del gieffino.

Tra Antonio e Delia, dopo un periodo di allontanamento dovuto all’ingresso di Alex nella Casa, si stanno pian piano riavvicinando. Tra loro sembra esserci attrazione e chimica, questo preoccupa il man game? Sicuramente il tweet verrà segnalato alla modella da Alfonso Signorini, come reagirà Antonio? Ecco il post:

