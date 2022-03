La nota coppia avrebbe attraversato un momento di crisi, ormai alle loro spalle, perchè Fedez sarebbe stato geloso di un amico famoso dell’influencer.

Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, tra Fedez e Chiara Ferragni ci sarebbe stato un periodo di crisi. Nonostante tra i due sia ormai tornato il sereno, con tanto di viaggio a Disneyland, il giornale pone l’accento sui motivi della maretta tra i due.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Fedez geloso di un amico famoso di Chiara?

Come riporta Gossip e Tv: “Secondo quanto riportato dal settimanale OGGI le ragioni dei dissapori in casa Ferragnez sono da ricercare nella gelosia di Fedez. Quest’ultimo sarebbe stato infastidito dall’amicizia che lega la sua consorte ad un misterioso rampollo di una nota casa di moda che si sarebbe separato recentemente. A quanto pare però le cose all’interno della coppia si sarebbero sistemate, o almeno così sembra. Le foto che li ritraggono felici alla Milano Fashion Week parlano chiaro, anche se c’è ancora chi pensa siano solo un modo per zittire le malelingue che parlano di una crisi che in realtà imperversa ancora.“

Ammesso che ci fosse davvero stata una crisi, tra i Ferragnez sembra tornato il sereno. I due si sono concessi una strepitosa vacanza a Parigi, nel parco di Disneyland, abbracciati e sempre più innamorati.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG