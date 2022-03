A quanto pare fuori dal GF, “l’american smile” ha intenzioni serie con la sua fidanzata perchè appare per qualche istante, in una storia insieme alla sua mamma.

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni la storia sembrava a molti vacillare. I due hanno avuto un percorso piuttosto frenetico ma ora sembra esserci il sereno tra la coppia. Fuori dalla Casa infatti, il bel modello ha deciso di incontrare la mamma della sua fidanzata, segno che la storia tra loro è molto seria e proseguirà anche alla fine del reality.

Alessandro Basciano incontra la mamma di Sophie Codegoni

Come riporta Today: “Non solo, la madre dell’ex tronista ha poi presto parte ad una diretta social con Amedeo Venza, Deianira Marzano e la sorella di Basciano. Diretta nella quale ha fatto una breve apparizione anche l’ex gieffino che non è ancora tornato “operativo” direttamente sui social in quanto, per obblighi contrattuali, deve attendere la puntata di questa sera, giovedì 3 marzo, giorno in cui tornerà in studio da Alfonso Signorini come ex concorrente.“

Alessandro Basciano dunque è pronto a fare seriamente con Sophie Codegoni e sembra molto innamorato. L’influencer riuscirà a gestire anche la presenza di un figlio alle spalle del modello? Per ora le premesse sembrano esserci tutte.

