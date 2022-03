E’ successo in diretta, una giornalista di Unomattina inviata in Ucraina è stata minacciata dai soldati e ha dovuto interrompere il collegamento.

Attimi di panico per la giornalista di Unomattina che viene interrotta e minacciata in diretta dai soldati. La situazione attuale è sotto controllo ma questo fa capire la portata e la gravità della situazione in Russia e Ucraina che temono infiltrati.

Come sta adesso la giornalista

Come riporta Today: “Poco fa la giornalista stava per ricollegarsi con Uno Mattina dal balcone della stanza d’albergo a Dnipro, nel centro dell’Ucraina, quando militari ucraini sono entrati in stanza con i mitra spianati. Un soldato l’ha raggiunta in balcone e le ha intimato di rientrare nella stanza.“

Secondo le fonti, un soldato ucraino ha chiesto alla giornalista di interrompere il collegamento e di tenere le mani alzate. Visibilmente spaventata, l’inviata ha dovuto dare le sue generalità in modo che i militari potessero escludere fosse un’infiltrata russa. La situazione in Ucraina è molto tesa e questo evento lo fa capire molto tangibilmente. La donna ora è stata rilasciata insieme al suo collega e sta bene, in base alle ultime indiscrezioni. Episodio sicuramente molto spiacevole per la giornalista che si è detta molto spaventata inizialmente per la situazione.

